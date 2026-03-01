Trump se réjouit de la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei

(Bien lire "86 ans" aux quatrième paragraphe)

par Bo Erickson, Steve Holland, Humeyra Pamuk et Jasper Ward

Le président américain Donald Trump s'est réjoui samedi des frappes aériennes lancées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran dans lesquelles le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué.

Le locataire de la Maison blanche a toutefois prévenu que les frappes se poursuivraient.

L'opération, appelée "Fureur épique" par le Pentagone, vise à neutraliser les "menaces imminentes" constituées par le régime iranien, a dit Donald Trump, le président des États-Unis, qui a affirmé que les capacités de fabrication de missiles balistiques de Téhéran ainsi que sa marine, qui fait notamment peser une menace sur le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz, allaient être "anéanties".

Le président américain, qui suit la situation depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, a affirmé samedi que l'ayatollah Ali Khamenei, 86 ans, avait été tués dans les frappes.

L'Iran n'a pas confirmé dans l'immédiat la mort du guide suprême iranien, tandis que des agences de presse iraniennes niaient plus tôt la mort d'Ali Khamenei, indiquant qu'il était fermement à la tête de l'Etat.

Les frappes devraient se poursuivre pendant plusieurs jours, a dit à Reuters un responsable américain. Donald Trump a dit sur son réseau Truth Social que d'intenses bombardements "continueraient de manière ininterrompue durant la semaine ou aussi longtemps que nécessaire" pour parvenir "à la paix à travers le Moyen-Orient et, effectivement, le monde!"

(Avec Patricia Zengerle, Erin Banco, Phil Stewart et David Morgan; version française Camille Raynaud)