Trump se dit prêt à accepter toute aide après une proposition ukrainienne sur les drones
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:03

Donald Trump s'est dit prêt jeudi à accepter l'aide de tout pays, en réponse à une question de Reuters sur la proposition de Kyiv d'aider les Etats-Unis face aux drones iraniens Shahed, que la Russie utilise dans son offensive en Ukraine.

"Assurément, je prendrai toute aide de quelque pays que ce soit", a dit le président américain dans une interview téléphonique à Reuters.

Son homologue ukrainien Volodimir Zelensky a auparavant déclaré que l'Ukraine avait reçu une demande spécifique de la part des Etats-Unis pour les aider à gérer les drones dans le cadre du conflit ouvert au Moyen-Orient par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, qui riposte à l'aide de missiles et de drones.

(Steve Holland, rédigé par Costas Pitas; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
Donald Trump
