Trump se déplace en Floride pour raviver une cote de popularité en berne

par Jacob Bogage

Donald Trump quittera ce vendredi la Maison Blanche pour la première fois depuis une tentative d'assassinat déjouée, avec un déplacement en Floride, un territoire favorable au moment où sa popularité touche des niveaux presque indédits.

Donald Trump doit mettre en avant de nouvelles déductions fiscales pour les seniors et des améliorations d'accessibilité à l'Administration de la sécurité sociale lors d'une visite à The Villages, une vaste communauté de retraités qui soutient régulièrement les candidats républicains.

Ce déplacement intervient alors que la cote de popularité de Donald Trump est au plus bas et que le Parti républicain subit les effets de cette impopularité.

Plus de six électeurs sur dix désapprouvent l'action de Donald Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos. Son taux d'approbation de 34% égale le plus bas niveau politique atteint à la fin de son premier mandat, lorsque, à son instigation, une foule de partisans avait saccagé le Capitole des Etats-Unis après sa défaite à l'élection présidentielle.

Les difficultés économiques continuent de peser sur le second mandat de Donald Trump : le prix moyen de l'essence aux Etats-Unis a atteint cette semaine son niveau le plus élevé depuis près de quatre ans, alors que le blocus naval américain de l'Iran se poursuit sans perspective de fin.

L'inflation a quant à elle accéléré en mars à son rythme le plus élevé depuis trois ans, a fait savoir jeudi le département du Commerce.

"Le peuple américain a très clairement fait savoir qu'il était très préoccupé par les questions de pouvoir d'achat, et je pense que le président a raison de dire qu'il ne porte pas à lui seul la responsabilité du fait que les gens se sentent amers face au coût de la vie", souligne Michael Strain, économiste à l'American Enterprise Institute, un groupe de réflexion conservateur.

"Mais il porte, je pense, la responsabilité de ne pas répondre aux préoccupations des électeurs par un programme politique susceptible d'y répondre de manière crédible" nuance-t-il.

Le sondage Reuters/Ipsos a été réalisé en grande partie avant qu'un homme armé n'ait, selon les autorités, tenté samedi de pénétrer dans un rassemblement de journalistes de Washington et de personnalités pour tirer sur Donald Trump et des responsables de l'administration.

Les tentatives d'assassinat ont historiquement entraîné des hausses de popularité pour les présidents. Donald Trump a affirmé que l'attaque visant sa personne – la troisième en moins de deux ans – démontrait son efficacité à la tête du pays.

"Nous avons changé ce pays, et il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas contents", a-t-il confié à des journalistes dans les heures qui ont suivi l'attaque.

Les mesures de sécurité feront l'objet d'un examen minutieux lors du déplacement en Floride. Lors de l'attaque de samedi, l'assaillant présumé, porteur de plusieurs armes à feu et de couteaux, a pu s'approcher à quelques mètres de la salle de bal où Donald Trump, le vice-président JD Vance et de nombreux membres du cabinet étaient réunis avant d'être maîtrisé par les forces de sécurité.

Donald Trump a estimé que l'incident justifiait son projet de nouvelle salle de bal à la Maison Blanche, alors même qu'elle aurait été trop exiguë pour accueillir l'événement de samedi et qu'elle n'aurait sans doute pas assuré davantage de sécurité.

Après une prise de parole devant des retraités, Donald Trump doit s'adresser à des responsables politiques et économiques de tout l'Etat en Floride à Palm Beach, puis assister au PGA Cadillac Championship sur son parcours de golf Trump National Doral, près de Miami.

(Jacob Bogage; version française Nicolas Delame)