 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump s'en prend à un skieur olympique pour ses commentaires sur la représentation des États-Unis
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Le président américain Donald Trump a critiqué dimanche le skieur olympique américain Hunter Hess, quelques jours après que l'athlète a exprimé des sentiments mitigés sur le fait de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver dans le nord de l'Italie.

"Si c'est le cas, il n'aurait pas dû essayer de faire partie de l'équipe, et c'est dommage qu'il en fasse partie", a écrit Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, faisant référence aux commentaires de Hunter Hess. "Il est très difficile d'encourager quelqu'un comme lui."

Des tensions politiques ont fait surface aux Jeux olympiques de Milan Cortina, notamment en raison de la présence de personnel de l'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE). L'agence a été confrontée à de nombreuses protestations à travers les États-Unis après que des agents ont abattu deux personnes à Minneapolis le mois dernier.

Lors d'une conférence de presse à Milan vendredi, Hunter Hess, skieur acrobatique, a déclaré qu'il était "un peu difficile" de représenter les États-Unis et qu'il ressentait des émotions mitigées.

"Il est évident qu'il se passe beaucoup de choses dont je ne suis pas le plus grand fan, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas non plus", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas parce que je porte le drapeau que je représente tout ce qui se passe aux États-Unis."

Un autre membre de l'équipe de ski, Chris Lillis, s'est prononcé contre l'ICE lors de la même conférence de presse, affirmant qu'il avait le cœur brisé.

"Je pense qu'en tant que pays, nous devons nous concentrer sur le respect des droits de chacun et nous assurer que nous traitons nos citoyens comme n'importe qui avec amour et respect", a déclaré Chris Lillis. "Et j'espère que lorsque les gens regarderont les athlètes participer aux Jeux olympiques, ils se rendront compte que c'est l'Amérique que nous essayons de représenter."

Sport
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sébastien Delogu le 14 janvier 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Candidat à Marseille, Sébastien Delogu (LFI) réfute tout lien avec le narcotrafic
    information fournie par AFP 08.02.2026 19:08 

    Le député LFI Sébastien Delogu a été entendu dimanche par la gendarmerie sur des allégations d'échanges avec un dealer qu'il conteste, illustrant en pleine campagne pour les municipales l'impact sur les candidats de l'épineux sujet du narcotrafic à Marseille. Dimanche, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre thaïlandais et chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, avant une conférence de presse après les élections législatives thaïlandaises, à Bangkok, le 8 février 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Le Premier ministre thaïlandais revendique sa victoire aux législatives
    information fournie par AFP 08.02.2026 18:06 

    Le Premier ministre conservateur de Thaïlande a revendiqué sa victoire à l'élection législative dimanche, d'après les projections des télévisions locales qui font de son parti, déjouant les pronostics et porté par un souffle nationaliste, le plus grand groupe parlementaire ... Lire la suite

  • Le milieu de terrain du Paris SG Desiré Doué (au centre) face au Marseillais Facundo Medina (à droite) lors de la finale du Trophée des champions, au Koweït le 8 janvier 2026 ( AFP / Yasser AL ZAYYAT )
    Ligue 1: classique capital pour le PSG et l'OM
    information fournie par AFP 08.02.2026 18:01 

    Plus incertain cette saison, à l'image de la défaite du Paris SG en septembre au Vélodrome, le "classique" de la Ligue 1 s'annonce brûlant dimanche entre l'équipe de la capitale et l'OM, deux clubs qui ont besoin de points et de se rassurer. Cela faisait longtemps ... Lire la suite

  • JO-2026: l'Académie de glace de Montréal, berceau des plus grands patineurs mondiaux
    JO-2026: l'Académie de glace de Montréal, berceau des plus grands patineurs mondiaux
    information fournie par AFP Video 08.02.2026 17:56 

    Toute l'année, ils partagent entraîneurs et patinoire, mais ils vont s'affronter pour les mêmes médailles olympiques. A Montréal, certains des meilleurs patineurs mondiaux fréquentent une école de danse sur glace au modèle unique dont la réputation n'est plus à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank