Trump s'en prend à un skieur olympique pour ses commentaires sur la représentation des États-Unis

par Sheila Dang

Le président américain Donald Trump a critiqué dimanche le skieur olympique américain Hunter Hess, quelques jours après que l'athlète a exprimé des sentiments mitigés sur le fait de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver dans le nord de l'Italie.

"Si c'est le cas, il n'aurait pas dû essayer de faire partie de l'équipe, et c'est dommage qu'il en fasse partie", a écrit Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, faisant référence aux commentaires de Hunter Hess. "Il est très difficile d'encourager quelqu'un comme lui."

Des tensions politiques ont fait surface aux Jeux olympiques de Milan Cortina, notamment en raison de la présence de personnel de l'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE). L'agence a été confrontée à de nombreuses protestations à travers les États-Unis après que des agents ont abattu deux personnes à Minneapolis le mois dernier.

Lors d'une conférence de presse à Milan vendredi, Hunter Hess, skieur acrobatique, a déclaré qu'il était "un peu difficile" de représenter les États-Unis et qu'il ressentait des émotions mitigées.

"Il est évident qu'il se passe beaucoup de choses dont je ne suis pas le plus grand fan, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas non plus", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas parce que je porte le drapeau que je représente tout ce qui se passe aux États-Unis."

Un autre membre de l'équipe de ski, Chris Lillis, s'est prononcé contre l'ICE lors de la même conférence de presse, affirmant qu'il avait le cœur brisé.

"Je pense qu'en tant que pays, nous devons nous concentrer sur le respect des droits de chacun et nous assurer que nous traitons nos citoyens comme n'importe qui avec amour et respect", a déclaré Chris Lillis. "Et j'espère que lorsque les gens regarderont les athlètes participer aux Jeux olympiques, ils se rendront compte que c'est l'Amérique que nous essayons de représenter."