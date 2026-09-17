Trump s'en prend à la Fed après que Warsh a soutenu une hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les nouvelles déclarations de Trump sur Warsh aux paragraphes 4 et 5)

* La Fed relève ses taux de 25 points de base à l'issue d'un vote unanime des gouverneurs

* Les nouvelles projections indiquent que 16 des 18 responsables monétaires prévoient au moins une nouvelle hausse cette année

* Warsh estime que les chiffres de l'inflation enregistrés cet été ne montrent pas d'amélioration des tendances sous-jacentes

par Jacob Bogage

Le président américain Donald Trump a adressé mercredi ses critiques les plus virulentes — bien qu’encore indirectes — à l’encontre du président de la Réserve fédérale qu’il avait lui-même choisi, s’en prenant avec virulence sur les réseaux sociaux à la décision de la banque centrale de relever ses taux d’intérêt afin de juguler une inflation persistante.

“Les taux d’intérêt aux États-Unis devraient être de 1 %, voire moins, car nous sommes de loin le meilleur crédit au monde”, a-t-il écrit sur Truth Social, sa plateforme de réseaux sociaux.

“BAISSEZ LES TAUX D’INTÉRÊT POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ET VITE!”, a-t-il conclu.

C’est la première fois que Trump s’est autant approché de lancer une de ses attaques directes contre Kevin Warsh, bien qu’il ait déclaré plus tard aux journalistes qu’il avait toujours confiance en l’homme qu’il avait choisi plus tôt cette année pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed, une personnalité que le président a souvent raillée pour ne pas avoir procédé aux baisses de taux spectaculaires que Trump exigeait régulièrement.

“J’ai… parlé à Kevin”, a déclaré Trump, semblant confirmer un échange avec le président de la Fed que Warsh lui-même a jusqu’à présent refusé de corroborer. “Et je lui ai dit: ‘Tu ferais aussi bien de voter avec le conseil d’administration, car ça n’aura aucune importance. Le conseil d’administration est très hostile. Ils sont très politisés. Ils font fausse route.’”

Comme il l’a fait dans de récents messages sur les réseaux sociaux, Trump a également semblé établir un lien entre les déficits commerciaux persistants des États-Unis et les coûts d’emprunt fixés par la banque centrale, même si ces deux éléments n’ont pratiquement aucun rapport. Trump avait auparavant menacé de suspendre tout échange commercial avec les pays avec lesquels les États-Unis affichaient des déficits commerciaux si la Fed ne baissait pas ses taux d’intérêt.

“Le mot “déficit” n’est rien d’autre qu’un mot sophistiqué pour désigner une PERTE. Nous “soutenons” presque tous les pays du monde, et cela ne peut plus durer”, a écrit Trump mercredi.

La diatribe de Trump est intervenue peu après que les responsables de la Fed ont décidé à l’unanimité mercredi de relever les taux de 25 points de base, les portant à une fourchette de 3,75%-4,00%, une mesure que Warsh a qualifiée lors d’une conférence de presse ultérieure de “décision lucide, sérieuse et responsable”.

“Le fait est que l’inflation est trop élevée et qu’elle l’est depuis trop longtemps”, a déclaré M. Warsh.

Et les taux devraient encore augmenter. Les nouvelles projections de politique monétaire ont montré que 16 des 18 membres du comité prévoient au moins une nouvelle hausse d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année, seuls deux d’entre eux estimant que les taux resteront stables à partir de maintenant. M. Warsh a réaffirmé mercredi qu’il était opposé à la publication d’indications prospectives et n’a pas soumis de projection.

Trump a nommé Warsh en janvier pour succéder à Powell, que Trump avait surnommé “trop tard” pour avoir adopté l’année dernière une approche plus prudente en matière de baisses de taux que ce que Trump souhaitait. Warsh, pour sa part, a pris ses fonctions en s’engageant à préserver l’indépendance de la Fed dans la définition de la politique monétaire, tout en collaborant davantage avec la Maison Blanche sur d’autres questions.

Depuis son entrée en fonction en juin — après une confirmation par le Sénat qui a failli être compromise par une enquête fédérale visant Powell et par des travaux de rénovation du siège de la Fed —, M. Warsh a dans un premier temps orienté les responsables de la Fed vers le maintien des taux inchangés, bien que tous les décideurs politiques n’aient pas approuvé cette approche face aux pressions inflationnistes. Mercredi, il a déclaré que le moment était venu pour la banque centrale de prendre des mesures.

“Les chiffres de l’inflation de cet été ne me laissent pas penser que les tendances sous-jacentes se soient améliorées”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Interrogé lors de sa conférence de presse sur son intention de rencontrer Donald Trump pour lui expliquer la décision de la Fed, M. Warsh s’est montré évasif.

“Je n’ai rien à vous dire concernant mes discussions avec le président”, a-t-il déclaré.

Le message de Trump était la deuxième fois cette semaine qu’il s’en prenait à ses propres nominations. Après que la Cour suprême eut rejeté sa tentative de réglementer la manière dont les États émettent les bulletins de vote par correspondance, Trump a écrit à propos des trois juges qu’il avait nommés: “Ce ne sont pas les personnes que j’ai auditionnées pour siéger à la Cour suprême des États-Unis, ce ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes.”

Les responsables de la Maison Blanche ont passé une grande partie de la semaine à faire publiquement pression sur la Fed pour qu’elle maintienne ses taux inchangés. Un ancien responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que le message publié par le président sur les réseaux sociaux au sujet de la Fed constituait une réaction modérée au regard de cette campagne.

“Le président indique clairement qu’il n’est pas d’accord avec cette politique sans pour autant accuser explicitement Warsh personnellement, lui donner un surnom ou menacer la Fed de mesures de rétorsion,” a déclaré cette personne, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement. “Au lieu de cela, il redirige sa colère vers les partenaires commerciaux, qui n’ont guère de rapport avec cette décision de politique monétaire.”