Restauration: les Cafés Richard se diversifient dans l'eau

Les Cafés Richard ont annoncé mercredi se diversifier dans l'eau en investissant dans une coentreprise avec Be WTR, une marque suisse qui met en bouteille l'eau de Paris.

La coentreprise, baptisée Be WTR France, compte ouvrir une deuxième usine sur le territoire français, à Nice d'ici à fin 2025, selon un communiqué, après une première usine à Paris en 2024.

"Cafés Richard, au travers de sa holding Ricardo, entre au capital de Be WTR France pour y apporter son expertise commerciale et son réseau dans le secteur du CHR" (café, hôtellerie, restauration) indique un communiqué.

Interrogé par l'AFP, le groupe n'a pas souhaité donné de détails financiers.

Fondée à Lausanne, la marque Be WTR est aujourd'hui présente en Suisse, en France, à Singapour, aux Émirats Arabes Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Chine, et compte plus de 100 collaborateurs.

Elle commercialise de l'eau filtrée issue de captages souterrains, plate ou pétillante, dans des bouteilles consignées ainsi que des systèmes de filtration d'eau installés directement chez les professionnels.

Elle a ouvert en septembre 2024 une première usine française à Paris et cible hôtels et palaces désireux de limiter le plastique et de consommer local, dans un contexte où le marché de l'eau en bouteille a été secoué par plusieurs scandales.

Depuis début 2025, les bouteilles d'eau prélevée à Paris sont distribuées par Richard Vins & Spiritueux, autre branche des Maisons Richard.

Les Cafés Richard comptent plus de 40.000 clients professionnels, se positionnant comme le numéro un du café de la restauration hors foyer en France.