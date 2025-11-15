 Aller au contenu principal
Trump retire son soutien à Marjorie Taylor Greene, figure du mouvement MAGA
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 09:25

(Répétititon mot manquant §6)

Donald Trump a annoncé tard vendredi qu'il retirait son soutien à Marjorie Taylor Greene, une des plus virulentes représentantes du mouvement "Make America Great Again" au Congrès et dans les médias.

Élue à la Chambre des représentants, Marjorie Taylor Greene a émergé sur la scène politique en tant que fervente partisane de Donald Trump, mais elle a multiplié ces dernières semaines les critiques envers la Maison Blanche et des responsables du parti républicain.

Elle leur reproche notamment leur refus de rendre public la totalité du dossier judiciaire sur l'affaire Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures, et dont les relations passées avec Donald Trump empoisonnent le début de mandat du président.

Donald Trump a tenté d'allumer un nouveau contre-feu vendredi en imposant l'ouverture d'une enquête sur les liens entre Jeffrey Epstein et l'ancien président démocrate Bill Clinton.

Donald Trump s'en est par ailleurs pris à Marjorie Taylor Greene sur son réseau Truth Social, en l'accusant de ne faire que "se plaindre, se plaindre, se plaindre", et a affirmé que leur divorce politique provient d'un sondage commandé par ses soins selon lequel elle n'aurait que peu de chances d'être élue sénatrice ou gouverneure de Géorgie sans son soutien, qu'il refuse de lui apporter. Il a dit envisager de soutenir un autre candidat contre elle lors des primaires républicaines en vue des élections de mi-mandat dans un an.

Marjorie Taylor Greene, qui s'était jusqu'ici gardée de critiquer trop directement Donald Trump, l'a accusé sur la plateforme X de "l'attaquer" et de "mentir à mon sujet", et lui a reproché de vouloir intimider les autres élus républicains avant un vote prévu la semaine prochaine à la Chambre des représentants sur la publication du dossier Epstein.

Il est "étonnant de voir à quel point (Donald Trump) se bat pour empêcher la publication du dossier Epstein, et qu'il en arrive à ce point", a cinglé l'élue géorgienne, un des quatre élus républicains à avoir joint sa voix à celles des démocrates pour obtenir la tenue du débat à la Chambre.

Marjorie Taylor Greene a aussi critiqué ces dernières semaines la politique commerciale de la Maison Blanche, qui alimente selon elle l'inflation, et l'attention excessive portée d'après elle par Donald Trump à la politique étrangère. En début d'année, elle avait par ailleurs accusé Israël de commettre un "génocide" dans la bande de Gaza.

(Nandita Bose et Ismail Shakil ; version française Tangi Salaün)

Donald Trump
1 commentaire

  • 09:32

    Peu à peu la médiocrité de l'Agent orange se révèle même chez certains de ses plus forts soutiens.

