Trump répète que les États-Unis devraient contrôler le Groenland

(Actualisé avec réaction de la PM danoise)

Le président américain Donald Trump a répété mardi que les États-Unis devraient contrôler le Groenland, territoire danois semi-autonome, avant un sommet des dirigeants de l'Otan en Turquie.

"Ce territoire devrait être contrôlé par les États-Unis, et non par le Danemark", a-t-il déclaré à la presse lors d'un entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Donald Trump a une nouvelle fois accusé le Danemark de ne pas dépenser suffisamment pour assurer la sécurité du Groenland, répétant son assertion selon laquelle l'île est "encerclée par des navires chinois et russes", et souligné que cette question avait "nui (à ses) relations avec l'Otan".

Interrogée à Ankara sur les propos du président américain, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a répondu qu'elle attendait des alliés de l'Otan qu'ils respectent la souveraineté du Danemark et répété que "le Groenland n'est pas à vendre".

"La volonté des États-Unis de posséder le Groenland et d'en prendre le contrôle est bien connue. J'espère que tout le monde sait également très bien que cela n'arrivera pas", a-t-elle déclaré.

(Humeyra Pamuk, avec la contribution de Louise Rasmussen à Copenhague, rédigé par Katharine Jackson ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)