Trump relève les droits de douane imposés au Canada de 10%

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il imposait des droits de douane supplémentaires de 10% aux importations en provenance du Canada après la diffusion d'une publicité anti-droits de douanes par la province canadienne de l'Ontario.

Donald Trump a annoncé jeudi soir que toutes les négociations commerciales avec le Canada étaient abandonnées à la suite de ce qu'il a dénoncé comme une publicité frauduleuse dans laquelle l'ex-locataire de la Maison blanche Ronald Reagan critique les droits de douane.

La publicité montre le défunt Ronald Reagan, également républicain, critiquer les surtaxes sur les importations de produits étrangers, déclarant que celles-ci provoquent des pertes d'emploi et des guerres commerciales.

Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a dit vendredi que la province suspendrait la diffusion de la campagne publicitaire lundi afin que les négociations commerciales puissent reprendre.

"Leur publicité devait être suspendue immédiatement, mais ils ont continué de la diffuser la nuit dernière", s'est insurgé Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

"En raison de leur grave déformation des faits et de leur attitude hostile, j'augmente les droits de douane imposés au Canada de 10% par rapport à ce qu'ils paient actuellement", a-t-il écrit.

Ni le département du Commerce, ni la Maison blanche, ni le cabinet du Premier ministre du Canada n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Jasper Ward, Valerie Volcovici et Caroline Stauffer; version française Camille Raynaud)