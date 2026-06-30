Trump réduit le financement alloué à New York pour l'unité chargée de la lutte contre la fraude au Medicaid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du procureur général de New York au paragraphe 5) par Jody Godoy

L'administration Trump a annoncé mardi qu'elle allait suspendre le financement de l'unité chargée de la lutte contre la fraude au Medicaid de l'État de New York, l'accusant d'insuffisance, une décision qui pourrait compromettre l'éligibilité de l'État à recevoir des fonds fédéraux destinés aux soins de santé des personnes à faibles revenus.

New York est à la traîne par rapport à d’autres grands États en ce qui concerne le nombre d’affaires pénales engagées ces dernières années, a écrit le ministère américain de la Santé et des Services sociaux dans une lettre adressée à la procureure générale Letitia James.

Mme James supervise l’Unité de lutte contre la fraude à Medicaid, un organisme chargé d’enquêter sur les fraudes commises par les prestataires de soins de santé et d’engager des poursuites à leur encontre.

Selon le HHS, cette unité a obtenu des résultats dans les affaires civiles et a montré des progrès cette année dans les affaires pénales, tout en concluant que ces progrès n’étaient pas suffisants et en lui refusant la certification fédérale. « Les seules personnes qui profitent de cette décision sont les criminels sur lesquels nous enquêtons chaque jour. Nous étudions toutes les options juridiques pour mettre fin à cette mesure scandaleuse », a déclaré Mme James dans un communiqué. Le vice-président JD Vance supervise la campagne interinstitutionnelle de lutte contre la fraude qui a conduit à cette mesure. L’ancien sénateur de l’Ohio est considéré comme un candidat à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2028. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a supprimé le financement de l’unité de lutte contre la fraude à Medicaid d’Hawaï au début du mois. L’État a demandé un réexamen de cette décision.

Sans unités de lutte contre la fraude à Medicaid certifiées au niveau fédéral, le financement global du programme Medicaid par les États pourrait être menacé.

Environ 6,4 millions de personnes à New York sont affiliées à Medicaid, le programme de santé destiné aux Américains à faibles revenus.

La semaine dernière, James a annoncé l’arrestation d’un homme accusé d’une fraude à Medicaid s’élevant à 9 millions de dollars. L’État a récupéré 627,8 millions de dollars dans le cadre de ses enquêtes sur la fraude à Medicaid entre 2019 et 2025.