Trump reçoit son homologue libanais Aoun, dit vouloir "aider" Beyrouth

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Le président américain Donald Trump a déclaré mardi, à l'occasion de la visite de son homologue libanais Joseph Aoun, vouloir "aider" le Liban, déplorant que le pays ait été "très mal traité" pendant longtemps.

S'exprimant devant les journalistes dans le Bureau ovale, en entame de leur réunion, Donald Trump a souligné qu'il y avait un "problème Hezbollah". Le Liban "a été très mal traité (...) et nous allons faire en sorte qu'il soit traité avec le respect qu'il mérite", a-t-il ajouté.

Premier chef d'Etat libanais à se rendre à la Maison blanche en près de 20 ans, Joseph Aoun devait présenter à Donald Trump un projet de désarmement du Hezbollah, mouvement chiite armé aligné sur l'Iran, et chercher à obtenir du président américain la garantie du retrait des troupes israéliennes du Liban.

"Ce sera votre héritage", a dit le président libanais à Donald Trump avant de s'entretenir en privé avec son hôte. "Ensemble, nous serons capables de réaliser cet objectif (de désarmer le Hezbollah). Il est temps que le Liban, et la région toute entière, soit stable et sûr", a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première rencontre entre Donald Trump et Joseph Aoun, lequel est arrivé au cours du week-end à Washington et a rencontré dimanche le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, soulignant auprès de ce dernier la nécessité qu'Israël commence à se retirer du sud du Liban conformément à l'accord-cadre du 26 juin, signé sous la médiation des Etats-Unis.

NOUVELLE PHASE D'ESSAI

Les discussions entre les présidents américain et libanais interviennent à un moment crucial pour le Liban, dont l'armée a commencé mardi à se déployer dans deux villes du sud du pays, a-t-on appris d'un responsable sécuritaire libanais de haut rang, après le retrait des soldats israéliens de ces villes, dans ce qui constitue une première phase d'essai de la mise en place de l'accord entre Beyrouth et Israël.

Le Hezbollah a exprimé son opposition aux discussions directes entre le gouvernement libanais et l'Etat hébreu, ainsi que dénoncé les efforts de Beyrouth pour le désarmer, citant la nécessité de "résister" à l'occupation israélienne.

Israël et le Liban n'ont jamais formellement établi de paix ni de liens bilatéraux. Beyrouth ne reconnaît pas l'Etat hébreu, lequel a effectué de multiples offensives au Liban, qu'il a envahi à plusieurs reprises au cours des dernières décennies.

Une nouvelle campagne militaire a été lancée par Israël au Liban en mars dernier. Il a envahi le pays, dont il a détruit le Sud, disant avoir l'objectif de "neutraliser" le Hezbollah et d'imposer une "zone de sécurité" jusqu'au fleuve Litani, ce qui a ravivé le spectre de l'occupation illégale de 1982 à 2000.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a promis alors des ravages similaires à ceux infligés à Gaza, tandis que le ministre des Finances, Belazel Smotrich, a appelé à annexer le Sud-Liban pour faire du Litani la frontière nord d'Israël.

Plus de 1,3 million de personnes ont un temps été déplacées par l'offensive israélienne au Liban, faisant craindre au gouvernement local une crise migratoire durable. Plusieurs centaines de milliers de Libanais sont toujours déplacés.

Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 4.300 personnes, dont près de 800 enfants, femmes et secouristes, ont été tuées par Israël depuis le 2 mars. Vingt-deux soldats et civils israéliens ont été tués dans des attaques du Hezbollah sur cette même période.

Les hostilités se sont poursuives en dépit d'une nouvelle trêve annoncée par les Etats-Unis en avril dernier.

MESURES DE DÉSARMEMENT

Israël a reproché au Hezbollah et au gouvernement libanais de n'avoir pas effectué le désarmement prévu par l'accord de cessez-le-feu chapeauté par les Etats-Unis et la France en novembre 2024. Tsahal a poursuivi ses frappes au Liban pendant des mois, en violation de cet accord, conservant également des positions dans le sud du pays au-delà du délai qui lui était fixé pour s'en retirer.

La dernière guerre en date a éclaté après que le Hezbollah a lancé des roquettes en direction d'Israël à la suite de l'assassinat d'Ali Khamenei, guide suprême iranien pendant près de quatre décennies, au premier jour des bombardements israélo-américains en Iran le 28 février.

Élu à la présidence libanaise en janvier 2025, quelques jours avant l'investiture de Donald Trump pour un second mandat, Joseph Aoun a promis dès son arrivée au pouvoir de faire respecter le "monopole de l'Etat sur les armes", mettant en oeuvre l'an dernier un plan de désarmement du Hezbollah, fondé en 1982 avec le soutien des Gardiens iraniens de la révolution à la suite de l'invasion israélienne du Liban en 1978.

Un représentant libanais a déclaré en amont de la rencontre entre Joseph Aoun et Donald Trump que le président libanais estimait que seul son homologue américain était en mesure de faire pression sur Israël pour qu'il retire ses troupes du Liban et permette à Beyrouth de rétablir sa souveraineté.

Il était également attendu, a ajouté ce représentant, que Joseph Aoun transmette à Donald Trump une proposition écrite détaillant des mesures pour désarmer le Hezbollah.

Plus tôt cette année, face à la reprise de la guerre, Joseph Aoun a appelé à des pourparlers directs entre le Liban et Israël, marquant une rupture historique.

Cette ouverture diplomatique, un temps rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a débouché sur de premiers échanges directs en plusieurs décennies entre des émissaires des deux pays, à Washington. Elle a donné lieu à des critiques de la part du Hezbollah et d'élus libanais proches du mouvement chiite, représenté au Parlement.

Joseph Aoun s'est toutefois gardé, jusqu'à présent, de répondre favorablement à l'appel de Donald Trump en faveur d'une rencontre avec Benjamin Netanyahu.

(Reportage de Nandita Rose et Trevor Hunnicutt à Washington, avec Maya Gebeily et Tomp Perry à Beyrouth; rédigé par Jean Terzian)