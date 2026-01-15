Une mission militaire européenne au Groenland, convoité par Trump

Un drapeau groenlandais dans une rue de Nuuk, la capitale de l'île arctique, le 14 janvier 2026 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )

Une mission militaire européenne démarre jeudi au Groenland, territoire arctique sous souveraineté danoise convoité par le président Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington entre responsables américains, danois et groenlandais qui a débouché sur un constat de "désaccord fondamental".

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé mercredi qu'elles allaient déployer du personnel militaire sur l'île pour une mission de reconnaissance qui, a précisé une source au sein du ministère français des Armées, s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois "Arctic Endurance".

"De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront", a précisé le président français Emmanuel Macron sur X.

Et ce "en vue d'éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime", a expliqué le ministère allemand de la Défense.

Cette "exploration du Groenland" aura lieu de jeudi à samedi, a-t-il précisé, ajoutant qu'une "équipe de reconnaissance" composée de 13 membres de la Bundeswehr y participerait.

Mercredi, le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a dénoncé la volonté de M. Trump de "conquérir" le Groenland, à l'issue d'une rencontre à la Maison Blanche avec des responsables américains.

"Le président a clairement exprimé son point de vue, et nous avons une position différente", a-t-il dit à des journalistes.

- "Intense" -

"Nous avons donc toujours un désaccord fondamental, mais nous acceptons également d'être en désaccord", a-t-il ajouté, annonçant la mise en place d'un "groupe de travail de haut niveau afin d'étudier si nous pouvons trouver une voie commune pour aller de l'avant".

Il a affirmé que Copenhague souhaitait "travailler en étroite collaboration avec les Etats-Unis, mais cela doit, bien sûr, être une coopération respectueuse".

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt donnent une conférence de presse à l'ambassade danoise de Washington, le 14 janvier 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

Le ministre danois et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt ont été reçus à la Maison Blanche par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

"Cela a été très intense pour nous tous, mais je tiens à vous dire que la réunion d'aujourd'hui s'est très bien déroulée", a commenté pour sa part Mme Motzfeldt.

"J'ai de très bonnes relations avec le Danemark, et nous verrons comment tout cela évoluera. Je pense qu'une solution sera trouvée", a ensuite déclaré Donald Trump, qui n'a pas participé à la réunion, à des journalistes à la Maison Blanche. Quelques heures plus tôt, il avait répété sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis avaient "besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il est vital pour le Dôme d'Or que nous construisons".

C'est la première fois qu'il fait un lien entre ce gigantesque projet américain de bouclier antimissiles et la possession du territoire autonome danois.

- Traîneaux -

Donald Trump répète que les Etats-Unis ont besoin du Groenland pour contenir les avancées de la Russie et de la Chine en Arctique, et n'écarte pas un recours à la force pour s'en emparer.

Le Groenland près des routes maritimes de l'Arctique ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Pendant les discussions, la Maison Blanche a publié un dessin sur X, figurant deux traîneaux tirés par des chiens, face à deux destinations possibles: l'Amérique symbolisée par la Maison Blanche sous un grand ciel bleu, ou la Chine et la Russie, représentées par la muraille de Chine et la Place rouge dans les ténèbres.

Il n'y a ni navires ni investissements "massifs" chinois au Groenland, a répliqué M. Løkke Rasmussen à la presse danoise.

En amont de la rencontre à Washington, les drapeaux groenlandais rouge et blanc avaient fleuri dans les devantures des boutiques de la capitale du territoire, Nuuk, aux fenêtres des habitations, sur le toit des voitures et des autobus, et même sur le câble d'une grue, selon un journaliste de l'AFP sur place.

"C'est très effrayant parce que c'est quelque chose d'énorme", a commenté Vera Stidsen, une enseignante de 51 ans rencontrée à la sortie d'un supermarché.

"J'espère qu'à l'avenir nous pourrons continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à présent: en paix et sans être dérangés", a-t-elle dit à l'AFP.

Pour tenter d'amadouer Washington, Copenhague a promis de "renforcer sa présence militaire" au Groenland dès mercredi, et de dialoguer avec l'Otan pour accroître la présence alliée dans l'Arctique.

Il avait auparavant rappelé avoir investi près de 90 milliards de couronnes (12 milliards d'euros) pour renforcer la défense de l'Arctique.

Mais Donald Trump tourne volontiers les efforts danois en ridicule. Il a encore affirmé mercredi qu'il "ne suffisait pas de deux traîneaux à chiens" pour défendre le territoire face à la Russie ou la Chine.