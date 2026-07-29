Trump qualifie le président de la Fed, Warsh, de “type brillant”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump a déclaré mercredi que son choix pour la présidence de la Fed, Kevin Warsh, faisait un travail fantastique.
“C'est un homme brillant”, a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale.
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