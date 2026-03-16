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Trump pourrait reporter sa visite en Chine, cite la question du détroit d'Ormuz-FT
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 01:08

Donald Trump a déclaré dans un entretien au Financial Times publié dimanche soir qu'il pourrait reporter sa visite en Chine prévue à la fin du mois pour y rencontrer son homologue Xi Jinping, disant vouloir connaître la position de Pékin à propos du détroit d'Ormuz, que le président américain entend débloquer.

"Je pense que la Chine doit aider également, parce qu'elle reçoit 90% de son pétrole via le détroit" d'Ormuz, dit Donald Trump, exhortant à nouveau les alliés des Etats-Unis à contribuer à rouvrir cette voie cruciale de transit pour le pétrole mondial.

"Nous pourrions reporter" cette visite en Chine, ajoute-t-il, alors que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont entamé dimanche à Paris une réunion de deux jours sur le commerce préalable au sommet annoncé entre Trump et XI.

Donald Trump prévient également dans l'interview au Financial Times que l'avenir de l'Otan pourrait devenir "très mauvais" si les partenaires de Washington n'aident pas à sécuriser le détroit d'Ormuz.

"Il est approprié que les gens qui bénéficient du détroit aident à s'assurer que rien de mal ne s'y produise", dit-il.

(Rhea Rose Abraham et Devika Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)

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