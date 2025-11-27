Trump ordonne le réexamen des demandes d'asile accordées sous Biden

Donald Trump a ordonné un vaste réexamen des demandes d'asile approuvées sous la présidence de son prédécesseur Joe Biden, a-t-on appris jeudi auprès du département américain de la Sécurité intérieure (DHS), une réaction à la fusillade de Washington, même si l'auteur présumé, un ressortissant afghan, s'est vu accorder l'asile sous sa présidence.

Deux membres de la Garde nationale ont été blessés par balles dans la capitale fédérale et le tireur présumé, identifié sous le nom de Rahmanullah Lakanwal, est arrivé aux Etats-Unis en 2021 dans le cadre du programme "Operation Allies Welcome", mis en place par Joe Biden afin de permettre à des milliers d'Afghans ayant aidé les forces américaines lors de la guerre d'Afghanistan de s'établir aux Etats-Unis.

Rahmanullah Lakanwal, âgé de 29 ans, avait déposé une demande d'asile en décembre 2024 qui a été approuvée sous la présidence de Donald Trump, en avril dernier, selon un document gouvernemental.

Quelques heures après la fusillade, les autorités américaines avaient déjà annoncé la suspension immédiate et sine die de toutes les demandes d'asile des ressortissants afghans.

Jeudi, le DHS a déclaré que toutes les demandes d'asile validées sous la présidence de Joe Biden seraient réexaminées. Le directeur des services d'immigration, Joseph Edlow, a également déclaré que toutes les cartes vertes (statut de résident permanent) accordées aux "pays à problème" feraient l'objet d'un réexamen rigoureux.

Le patron de l'USCIS n'a pas précisé quels étaient ces pays mais ses services ont renvoyé à une interdiction de voyager imposée en juin dernier aux ressortissants de 19 pays, dont l'Afghanistan, le Burundi, le Laos, le Togo, le Venezuela, la Sierra Leone et le Turkménistan.

(Jasper Ward, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)