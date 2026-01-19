 Aller au contenu principal
Trump ne se sent plus obligé "de penser uniquement à la paix", dit-il à la Norvège
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 13:06

(Actualisé avec autres détails de la lettre, contexte)

Le président américain Donald Trump déclare dans une lettre destinée au Premier ministre norvégien qu'il ne se sent plus obligé "de penser uniquement à la paix" puisqu'il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix.

Cette lettre, consultée par Reuters, fait suite à un bref message adressé à Donald Trump par le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere et le président finlandais Alexander Stubb, qui s'opposaient à sa décision d'imposer des droits de douane aux alliés européens pour avoir refusé de laisser les États-Unis prendre le contrôle du Groenland, précise Jonas Gahr Stoere dans un communiqué.

Dans leur message, les deux dirigeants soulignaient la nécessité d'apaiser les tensions et demandaient à s'entretenir par téléphone avec Donald Trump.

"Cher Jonas : Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 8 guerres et PLUS, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix, même si celle-ci restera toujours prédominante, mais je peux désormais réfléchir à ce qui est bon et approprié pour les États-Unis d'Amérique", écrit Donald Trump dans sa lettre.

Le Premier ministre norvégien dit avoir répété à plusieurs reprises à Donald Trump que le comité Nobel norvégien, qui décerne le prix, est indépendant et que le gouvernement norvégien n'a aucun contrôle sur lui.

Le locataire de la Maison blanche a ouvertement fait campagne pour le prix Nobel de la paix, qui a été décerné l'année dernière à l'opposante vénézuélienne en exil Maria Corina Machado.

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne a remis jeudi dernier la médaille du prix Nobel de la paix à Donald Trump lors d'une rencontre organisée à la Maison blanche.

Le comité Nobel norvégien, qui avait alors déclaré que le prix ne pouvait être révoqué, partagé ou transféré à d'autres personnes, n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Dans sa lettre, Donald Trump remet également en question la souveraineté danoise sur le Groenland : "Le Danemark ne peut pas protéger cette terre contre la Russie ou la Chine, et pourquoi ont-ils un 'droit de propriété' de toute façon ?"

"Il n'existe aucun document écrit, c'est juste qu'un bateau a accosté là il y a des centaines d'années, mais nous avions aussi des bateaux qui accostaient là."

"J'ai fait plus pour l'Otan que quiconque depuis sa création, et maintenant, l'Otan devrait faire quelque chose pour les États-Unis. Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'aurons pas le contrôle total et absolu du Groenland. Merci !", conclut le président américain dans sa lettre.

La souveraineté danoise sur ce territoire autonome riche en minerais est documentée dans une série d'instruments juridiques contraignants, notamment un traité conclu en 1814. Les États-Unis ont reconnu à plusieurs reprises que le Groenland faisait partie du Royaume du Danemark.

(John Irish à Paris, avec Nora Buli et Gwladys Fouche à Oslo, rédigé par Stine Jacobsen ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)

Donald Trump
