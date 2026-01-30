 Aller au contenu principal
Trump met en garde Londres contre une collaboration commerciale avec Pékin
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:07

Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump et du drapeau de l'UE

par Bo Erickson et Andrew MacAskill

Le président américain Donald Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre toute collaboration ‍commerciale avec la Chine, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté les avantages économiques d'une réinitialisation des relations avec Pékin lors d'une visite dans la ‌capitale chinoise.

De nombreux dirigeants occidentaux se tournent vers la Chine pour contrebalancer l'imprévisibilité diplomatique et commerciale des Etats-Unis de Donald Trump, qui multiplient les droits ​de douane et les menaces tarifaires contre leurs alliés traditionnels et affichent leur ⁠détermination à s'emparer du Groenland, territoire autonome du Danemark, quitte à fragiliser l'alliance militaire transatlantique.

Keir Starmer a appelé jeudi à bâtir une "relation ⁠sophistiquée" entre la Chine et ‍le Royaume-Uni lors de sa rencontre avec le président chinois ⁠Xi Jinping.

Le dirigeant travailliste, dont le gouvernement peine à réaliser sa promesse d'une relance de l'économie britannique, a fait d'une amélioration des relations avec la Chine une priorité ​malgré des tensions persistantes sur des questions telles que le respect des droits humains ou des soupçons d'espionnage.

Interrogé sur la volonté du Royaume-Uni de raffermir ses relations économiques ⁠avec la Chine, Donald Trump a déclaré aux journalistes: "Et bien, c'est ​très dangereux pour eux de faire ça."

Au même moment, Keir Starmer ​a déclaré depuis Pékin ​qu'il avait eu des entretiens "très chaleureux" avec Xi Jinping, qui avaient permis d'atteindre "exactement le ​niveau d'engagement que nous espérions".

"Nous avons ⁠eu des échanges chaleureux et avons réalisé de réels progrès, car le Royaume-Uni a énormément à offrir", a-t-il dit.

Dans l'avion qui l'emmenait en Chine, le chef du gouvernement britannique avait déclaré que la Grande-Bretagne pouvait continuer à renforcer ses relations avec la Chine, sans ‌s'attirer les foudres de Donald Trump, en raison de la longue histoire qui existait entre Londres et Washington.

"La relation que nous avons avec les Etats-Unis est l'une de nos relations les plus étroites, en matière de défense, de sécurité, de renseignement, de commerce et dans bien d'autres domaines", a-t-il dit.

(Rédigé par Jasper Ward et John ‌Geddie; version française Camille Raynaud)

