Trump menace l'Espagne de droits de douane en raison de ses dépenses militaires

par Steve Holland et Nandita Bose

Le président américain Donald Trump a menacé mardi l'Espagne de sanctions commerciales, y compris des droits de douane, en raison du refus de Madrid d'augmenter ses dépenses de défense, une décision qu'il juge irrespectueuse envers l'Otan.

"Je suis très mécontent de l'Espagne. C'est le seul pays qui n'a pas porté ses dépenses de défense à 5 % (...) Je ne suis donc pas content de l'Espagne", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison blanche.

"Je pense leur infliger une punition commerciale sous forme de droits de douane à cause de ce qu'ils ont fait, et je pense que je pourrais le faire", a ajouté Donald Trump.

L'Espagne est le seul membre de l'Otan à ne pas s'être engagé à augmenter ses dépenses militaires à hauteur de 5% de son produit intérieur brut (PIB), comme convenu par les membres de l'Alliance atlantique en juin.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait alors obtenu une dérogation de dernière minute, déclarant que l'Espagne ne dépenserait que 2,1% de don PIB, ce qu'il avait qualifié de "suffisant et réaliste".

Le gouvernement espagnol a indiqué qu'il compensait ce montant de dépenses par une forte contribution de ses troupes aux missions de l'Otan, notamment avec des déploiements en Lettonie, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie et Turquie.

(Rédigé par Steve Holland et Nandita Bose à Washington ; version française Kate Entringer)