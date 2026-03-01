Trump menace de frapper l'Iran avec "une force sans précédent" en cas de représailles

Les Etats-Unis frapperont l'Iran avec "une force sans précédent" si Téhéran décidait d'user de représailles après les frappes israélo-américaines menées samedi, a déclaré dimanche le président américain Donald Trump.

"L'Iran vient de dire qu'ils frapperont très fort aujourd'hui, plus fort qu'ils ne l'ont jamais été", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Ils feraient mieux de ne pas faire ça cela dit, car s'ils le font, nous les frapperont avec une force sans précédent", a-t-il ajouté.

(Rishabh Jaiswal; version française Camille Raynaud)