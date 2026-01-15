Trump menace de déployer l'armée dans le Minnesota après les manifestations anti-ICE

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi anti-insurrection pour déployer des militaires dans le Minnesota, après des jours de manifestations contre l'afflux d'agents de la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement ou ICE) dans les rues de Minneapolis.

Donald Trump a tourné en dérision les dirigeants démocrates de l'État et qualifié les membres de la communauté somalienne de la région de "déchets".

"Si les politiciens corrompus du Minnesota ne respectent pas la loi et n'empêchent pas les agitateurs professionnels et les insurgés d'attaquer les patriotes de l'I.C.E., qui essaient seulement de faire leur travail, je mettrai en place l'INSURRECTION ACT", a écrit Donald Trump sur son réseau Social Truth.

L'Insurrection Act, une loi datant de 1807, permet au président de déployer l'armée sur le sol américain en cas de soulèvements pour remplir des missions de maintien de l'ordre, telles que des arrestations et des perquisitions, qu'elles ne sont généralement pas autorisées à exercer.

Donald Trump a déjà déployé près de 3.000 agents fédéraux dans la région de Minneapolis, qui ont patrouillé armés dans les rues de la ville, vêtus de tenues de camouflage de type militaire et de masques dissimulant leur visage.

Ces agents ont souvent été confrontés à des manifestations bruyantes et souvent hostiles de la part des habitants, certains sifflant ou frappant sur des tambourins.

La colère s'est intensifiée et la contestation s'est étendue à d'autres villes après qu'un agent a abattu le 7 janvier Renee Good, une citoyenne américaine, alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture.

Les menaces de Donald Trump interviennent quelques heures après qu'un agent de la police de l'immigration a abattu un Vénézuélien qui, selon les autorités, fuyait un contrôle routier à Minneapolis.

Le département américain de la Sécurité intérieure, qui supervise la répression de l'immigration décidée par Donald Trump, a déclaré que deux personnes avaient attaqué l'agent fédéral avec un manche à balai et une pelle à neige alors qu'il luttait avec le Vénézuélien. L'administration a ajouté que ce dernier était en situation irrégulière.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations.

Selon le Brennan Center for Justice de l'université de New York, l'Insurrection Act a été utilisé 30 fois dans l'Histoire des États-Unis. La Cour suprême a statué que le président était le seul à pouvoir déterminer si les conditions prévues par la loi étaient remplies.

Les mesures répressives ordonnées par Donald Trump dans le Minnesota divisent ses partisans.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié jeudi, 59% des républicains sont favorables à une politique donnant la priorité aux arrestations par les agents de l'immigration, même si des personnes sont blessées, tandis que 39% jugent que les agents doivent concentrer leur attention sur la réduction des dommages aux personnes, même si cela signifie moins d'interpellations.

(Reportage Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)