France-Macron renomme Lecornu Premier ministre

Le Premier ministre français sortant, M. Lecornu, prononce un discours à Matignon, à Paris

PARIS (Reuters) -Le président français Emmanuel Macron a renommé vendredi Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Sébastien Lecornu, déjà nommé une première fois début septembre, avait remis lundi sa démission contre toute attente après avoir jugé que les conditions n'étaient plus réunies pour sa mission à Matignon.

Cette annonce intervient à l'issue d'une semaine d'intenses négociations menées par Sébastien Lecornu auprès des différentes forces politiques afin de tenter de trouver un compromis sur un gouvernement à même de faire adopter un budget dans les délais impartis.

Emmanuel Macron, qui s'était engagé à nommer un nouveau Premier ministre d'ici vendredi soir, a convié dans l'après-midi les dirigeants de partis et présidents de groupes à l'Assemblée nationale, hors Rassemblement national (RN) et France insoumise (LFI) - sans parvenir à convaincre socialistes et écologistes.

Les partis de gauche, qui demandaient une personnalité issue de leurs rangs à Matignon, ont menacé le prochain gouvernement de censure.

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)