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Trump juge que Kyiv devrait écarter Zelensky des négociations
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 22:12

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(Adds Trump quotes paragraphs 3-4)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il estimait qu'une autre personne que le président ukrainien Volodimir Zelensky devrait négocier au nom de Kyiv dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

"Il est peut-être temps que Zelensky fasse appel à quelqu'un d'autre pour négocier", a déclaré Donald Trump, qui avait appelé le 10 octobre à remplacer le président ukrainien.

Donald Trump a également déclaré à des journalistes que la Russie avait été "correcte" concernant l'Ukraine. "Ils n'ont pas fait grand-chose", a-t-il dit.

Donald Trump a ajouté que les États-Unis continuaient à partager des renseignements avec l'Ukraine et qu'il envisagerait d'autoriser les Ukrainiens à rester aux États-Unis sous le régime du statut de protection temporaire jusqu'à la fin de la guerre.

(Steve Holland et Jasper Ward; version française Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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