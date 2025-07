Trump et von der Leyen annoncent un accord sur des droits de douane de 15 %

L'accord de la dernière chance. À quelques jours de la date butoir du 1er août imposée par Donald Trump, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord sur les droits de douane concernant les produits européens arrivant sur le sol américain, qui seront taxés à hauteur de 15 %.

Le président des États-Unis a jugé, dimanche 27 juillet, qu'il s'agissait d'un « bon accord ». Celui-ci a été conclu au terme d'une ultime négociation en Écosse entre Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le locataire de la Maison-Blanche a précisé que l'accord inclut le secteur automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Un accord « zéro pour zéro » a été convenu pour certains produits stratégiques, notamment les avions et leurs pièces détachées, ainsi que certains produits chimiques, médicaments génériques et produits agricoles. Mais le taux de 15 % ne s'appliquera pas à l'acier et à l'aluminium, qui resteront taxés à 50 %. Ursula von der Leyen a précisé qu'aucune décision n'avait été prise concernant le secteur des vins et spiritueux. Les détails de l'accord devront être examinés dans les semaines à venir.

L'accord prévoit également 600 milliards de dollars d'investissements de l'Union européenne aux États-Unis, ainsi que l'achat