Trump et Maduro se sont entretenus la semaine dernière-New York Times

Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro la semaine dernière, rapporte vendredi le New York Times, citant plusieurs sources au fait du dossier.

Selon le journal, l'hypothèse d'une rencontre entre les deux dirigeants a été évoquée, bien qu'il n'y ait aucun projet concret en ce sens. Nicolas Maduro n'a jamais rencontré de président des États-Unis depuis son arrivée au pouvoir en 2013.

Donald Trump a multiplié ces derniers mois les déclarations belliqueuses contre le Venezuela, allant jusqu'à brandir la menace d'une intervention militaire.

L'administration Trump accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'une organisation de trafic de drogue connue sous le nom de Cartel de los Soles, une allégation que Caracas nie.

Depuis le début du mois de septembre, l'armée américaine mène des frappes aériennes contre des bateaux de trafiquants de drogue présumés en provenance d'Amérique latine et jeudi, Donald Trump a réitéré sa menace de bombarder des cibles terrestres, notamment au Venezuela.

Ni la Maison Blanche ni le ministère vénézuélien de la Communication n'ont immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

(Rédigé par Jasper Ward, Gram Slattery, Jeff Mason et Julia Symmes Cobb ; version française Tangi Salaün)