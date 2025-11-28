 Aller au contenu principal
Trump et Maduro se sont entretenus la semaine dernière-New York Times
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 20:56

Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro la semaine dernière, rapporte vendredi le New York Times, citant plusieurs sources au fait du dossier.

Selon le journal, l'hypothèse d'une rencontre entre les deux dirigeants a été évoquée, bien qu'il n'y ait aucun projet concret en ce sens. Nicolas Maduro n'a jamais rencontré de président des États-Unis depuis son arrivée au pouvoir en 2013.

Donald Trump a multiplié ces derniers mois les déclarations belliqueuses contre le Venezuela, allant jusqu'à brandir la menace d'une intervention militaire.

L'administration Trump accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'une organisation de trafic de drogue connue sous le nom de Cartel de los Soles, une allégation que Caracas nie.

Depuis le début du mois de septembre, l'armée américaine mène des frappes aériennes contre des bateaux de trafiquants de drogue présumés en provenance d'Amérique latine et jeudi, Donald Trump a réitéré sa menace de bombarder des cibles terrestres, notamment au Venezuela.

Ni la Maison Blanche ni le ministère vénézuélien de la Communication n'ont immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

(Rédigé par Jasper Ward, Gram Slattery, Jeff Mason et Julia Symmes Cobb ; version française Tangi Salaün)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

