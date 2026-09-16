Trump estime que les taux d'intérêt américains devraient être de 1 % ou moins

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Le président Donald Trump a déclaré mercredi que les taux d'intérêt aux États-Unis devraient être de 1 % ou moins et qu'il fallait les baisser rapidement.