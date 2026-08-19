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Trump estime que les Américains ne devraient pas s'inquiéter de la volatilité du marché obligataire
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 21:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Américains ne devaient pas s'inquiéter de la volatilité du marché obligataire.

Interrogé par des journalistes sur la question de savoir si les Américains devaient s'inquiéter, Donald Trump a répondu: "Non, je ne pense pas."

Donald Trump
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