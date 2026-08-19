Trump estime que les Américains ne devraient pas s'inquiéter de la volatilité du marché obligataire

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Le président américain Donald Trump a déclaré que les Américains ne devaient pas s'inquiéter de la volatilité du marché obligataire.

Interrogé par des journalistes sur la question de savoir si les Américains devaient s'inquiéter, Donald Trump a répondu: "Non, je ne pense pas."