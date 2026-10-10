Trump estime que la Norvège porte une "tache indélébile" pour ne pas lui avoir décerné le prix Nobel de la paix

(Actualisé avec détails, citations)

Le président américain Donald Trump s'est plaint amèrement vendredi de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix, estimant que cette décision avait jeté une tache sur la Norvège.

Navanethem "Navi" Pillay, ancienne juge de la Cour pénale internationale (CPI), qui a supervisé une enquête de l'Onu ayant conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza, a remporté vendredi le prix Nobel de la paix pour "ses efforts en faveur de la paix et du droit international".

Donald Trump a estimé que Navi Pillay était une "inconnue" lors d'un rassemblement à Syracuse, dans l'Etat de New York, organisé en amont des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. "Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Personne n'en a entendu parler."

"Il s'agit d'une tache indélébile pour la Norvège et pour ces gens qui ont pris une décision si honteuse et embarrassante", a dit le locataire de la Maison blanche.

"Le prix Nobel de la paix a été discrédité pour toujours par une poignée d'idéologues radicaux, hostiles à la démocratie et véritables ennemis de la civilisation. Nous n'oublierons pas, Norvège", a dit Donald Trump.

Le prix Nobel de la paix est remis à Oslo, en Norvège.

L'administration américaine a annoncé, quelques heures après que Navi Pillay a reçu le prix, des sanctions visant à paralyser le fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI).

(Jacob Bogage, rédigé par Steve Holland; version française Camille Raynaud)