Trump envisage de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell

(Actualisé avec commentaire de la Maison blanche sur travaux de rénovations de la Fed)

Donald Trump envisage de poursuivre en justice le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell pour sa gestion des rénovations du siège de l'institution financière à Washington, a fait savoir mardi la Maison blanche.

Des dirigeants de la Maison blanche ont déclaré enquêter sur les rénovations de deux immeubles historiques par la Fed, suggérant qu'une supervision laissant à désirer et des fraudes potentielles ont fait augmenter les coûts inutilement d'un projet jugé ostentatoire.

Le président américain s'est rendu sur le site de ces rénovations il y a deux semaines et a répété ces accusations.

Selon des documents de la Fed, le coût de départ du projet était estimé à 1,9 milliard de dollars et a été porté à 2,4 milliards de dollars. Selon la banque centrale, les dépenses additionnelles sont dues à des coûts de la main d'oeuvre et de matériaux plus élevés et à des défis inattendus, notamment la lutte contre l'amiante.

Un porte-parole de la Fed n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt, le président américain avait déjà menacé d'une action en justice Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt.

"Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Heureusement, la conjoncture économique est tellement favorable que nous avons mis à terre Powell et son comité (de politique monétaire) complaisant. J'envisage toutefois d'autoriser une action en justice de grande envergure contre Powell en raison de son mauvais travail et de son incompétence flagrante", ajoute le locataire de la Maison blanche.

Depuis son retour à la Maison blanche, Donald Trump lance des attaques répétées contre Jerome Powell, qu'il a déjà menacé de licenciement avant la fin de son mandat en mai 2026.

La Fed maintient depuis décembre la fourchette de ses fonds fédéraux entre 4,25% et 4,50%.

(Ryan Patrick Jones, Susan Heavey, Steve Holland et Jarrett Renshaw, version française Blandine Hénault et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)