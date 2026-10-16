Trump écarte la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche

par Trevor Hunnicutt, Jasper Ward et Nandita Bose

WASHINGTON, 16 octobre - La porte-parole de la Maison Blanche, Katie Zacharia, a été "démise de ses fonctions", a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche, après que le président Donald Trump a déclaré qu'il lui avait demandé d'envisager de démissionner.

"Je lui ai dit : 'Je pense que tu as tout intérêt à être heureuse, et je ne suis pas sûr que tu puisses un jour être heureuse dans ce milieu.'", a déclaré Donald Trump à la presse alors qu’il quittait la Maison Blanche.

Le président américain a ajouté : "Je lui ai dit en toute honnêteté : 'Si j’étais toi, je réfléchirais à deux fois... Réfléchis-y. Mais je réfléchirais à deux fois.'"

Après la confirmation de la mise à l'écart de Katie Zacharia, Donald Trump a déclaré à Fox News qu'il n'était pas pressé de nommer un nouveau porte-parole.

Katie Zacharia avait pris ses fonctions lundi, en remplacement de Karoline Leavitt, et a tenu son premier point presse à la Maison Blanche mardi.

La nouvelle porte-parole, qui se présentait comme avocate, a aussitôt été au coeur au sujet de cette fonction. Elle a finalement reconnu dans une interview accordée à Fox News qu’elle n’avait pas réussi l’examen du barreau.

(Reportage de Trevor Hunnicutt et Jasper Ward à Washington ; version française Tangi Salaün)