Trump doit rencontrer Zelensky en marge du sommet de l'Otan

par Steve Holland et Gram Slattery

Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue ukrainien Volodimir Zelensky en Turquie cette semaine à l'occasion du sommet de l'Otan afin de relancer les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche un haut responsable américain.

Donald Trump doit arriver au sommet mardi et sa première rencontre aura lieu avec l'hôte du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'entretiendra également avec le président syrien Ahmed al Charaa et tiendra une conférence de presse, a indiqué la Maison blanche.

Un haut responsable américain, s'exprimant auprès des journalistes sous le sceau de l'anonymat, a déclaré que Donald Trump rencontrerait Volodimir Zelensky mercredi pour évoquer "la manière dont nous pouvons mettre fin à la guerre".

"Le front est clairement figé depuis quelques mois et aucun des deux camps ne réalise de progrès significatifs", a-t-il déclaré. "Le président estime qu'il est urgent de tenter de mettre un terme à cela."

Donald Trump pressera également les alliés de l'Otan d'augmenter leurs dépenses de défense, a ajouté le responsable.

(Reportage Steve Holland et Gram Slattery, avec Susan Heavey, version française Benjamin Mallet)