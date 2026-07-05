 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump doit rencontrer Zelensky en marge du sommet de l'Otan
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 20:17

par Steve Holland et Gram Slattery

Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue ukrainien Volodimir Zelensky en Turquie cette semaine à l'occasion du sommet de l'Otan afin de relancer les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche un haut responsable américain.

Donald Trump doit arriver au sommet mardi et sa première rencontre aura lieu avec l'hôte du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'entretiendra également avec le président syrien Ahmed al Charaa et tiendra une conférence de presse, a indiqué la Maison blanche.

Un haut responsable américain, s'exprimant auprès des journalistes sous le sceau de l'anonymat, a déclaré que Donald Trump rencontrerait Volodimir Zelensky mercredi pour évoquer "la manière dont nous pouvons mettre fin à la guerre".

"Le front est clairement figé depuis quelques mois et aucun des deux camps ne réalise de progrès significatifs", a-t-il déclaré. "Le président estime qu'il est urgent de tenter de mettre un terme à cela."

Donald Trump pressera également les alliés de l'Otan d'augmenter leurs dépenses de défense, a ajouté le responsable.

(Reportage Steve Holland et Gram Slattery, avec Susan Heavey, version française Benjamin Mallet)

Proche orient
Guerre en Ukraine
OTAN
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:11

    Zelensky au sommet de l'OTAN !!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank