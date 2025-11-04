 Aller au contenu principal
Trump doit rencontrer lundi le président syrien Al Charaa
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 20:08

Le président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président intérimaire syrien Ahmed al Charaa à la Maison blanche lundi, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt.

"Lorsque le président était au Moyen-Orient, il a pris la décision historique de lever les sanctions sur la Syrie afin de donner une vraie chance à la paix", a-t-elle dit, ajoutant que les Etats-Unis estimaient que la nouvelle administration syrienne avait effectué de "bons progrès" sur ce point.

(Steve Holland, rédigé par Maiya Keidan; version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)

Proche orient
Donald Trump
