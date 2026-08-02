Trump dit surseoir à des bombardements en Iran dans l'espoir d'un accord rapide

Le président américain Donald Trump a dit tard samedi soir avoir accepté de surseoir à une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran à condition qu'un accord puisse être conclu rapidement pour mettre un terme aux ambitions nucléaires de Téhéran et rouvrir le détroit d'Ormuz.

L'Iran et "d'autres pays du Moyen-Orient" ont demandé un délai pour conclure un accord qui conduirait à la réouverture "immédiate, complète et totale" du détroit et à "la fin de la menace nucléaire iranienne", a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

"Compte tenu de cette demande, j'ai accepté, dans l'intérêt futur du MONDE et, par la même occasion, de la survie d'un Iran prospère et florissant, d'annuler l'attaque, à condition qu'un ACCORD puisse être conclu rapidement", a-t-il ajouté, reprenant une tactique de négociation déjà éprouvée sans succès depuis le début du conflit.

Le président américain a ajouté qu'Israël avait également accepté de suspendre les frappes, bien que les autorités israéliennes n'aient fait aucun commentaire à ce sujet.

L'Iran avait un peu auparavant mis en garde les États-Unis contre toute "action téméraire" et prévenu qu'il riposterait avec vigueur si l'armée américaine mettait à exécution les menaces de Donald Trump de bombardements contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a relayé cette mise en garde lors d'entretiens téléphoniques séparés samedi avec de hauts responsables turcs, pakistanais et saoudiens.

Il a notamment déclaré au ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, que toute attaque menée par les États-Unis et Israël, ou toute participation de pays de la région à de telles attaques, ferait l'objet d'une "riposte proportionnée".

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane s'est ensuite entretenu avec Donald Trump et a "fait part de ses inquiétudes et demandé des éclaircissements" concernant les projets américains vis-à-vis de l'Iran, a déclaré un responsable américain au site d'information Axios.

Nournews, un média affilié au services de sécurité iraniens, a rapporté samedi que des attaques américaines contre les infrastructures énergétiques iraniennes entraîneraient des frappes iraniennes sur les gisements de pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que sur les gisements de gaz naturel du Qatar et d'Israël.

(Yasmine Ghania et Menna Alaa El-Din au Caire, Steve Holland à Washington ; rédigé par Matt Spetalnick ; version française Tangi Salaün)