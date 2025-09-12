Trump dit que sa patience avec Poutine arrive à bout

(Actualisé avec nouvelles déclarations)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que sa patience à l'égard du président russe Vladimir Poutine, avec lequel il tente de négocier un accord de paix en Ukraine, était à bout mais s'est gardé de menacer la Russie de nouvelles sanctions.

"C'est en train de s'épuiser et de s'épuiser rapidement", a prévenu le locataire de la Maison blanche lors d'une interview accordée à l'émission "Fox and Friends" de la chaîne Fox News.

Durant l'interview, le président américain a dit entretenir depuis longtemps de bonnes relations avec Vladimir Poutine mais a exprimé sa frustration face à son incapacité à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Donald Trump, qui a promis lors de son retour à la Maison blanche en janvier de mettre rapidement fin au conflit, a reçu le mois dernier Vladimir Poutine dans le cadre d'un sommet en Alaska qui n'a abouti à aucune avancée majeure.

"Nous allons devoir nous montrer très, très fermes", a déclaré Donald Trump, indiquant que des sanctions contre les banques et le pétrole étaient une option, tout comme les droits de douane.

"Mais je l'ai déjà fait. J'ai fait beaucoup", a-t-il ajouté, soulignant que l'Inde, l'un des plus gros acheteurs de pétrole russe, était confrontée à des droits de douane de 50% sur ses exportations vers les États-Unis.

"Ce n'est pas une chose facile à faire. C'est une décision importante et qui provoque un différend avec l'Inde", a-t-il dit.

Le président américain a ajouté que les pays européens devaient aussi participer aux sanctions contre la Russie. "N'oubliez pas qu'il s'agit d'un problème de l'Europe, bien plus que notre problème", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Katharine Jackson, Jarrett Renshaw et Andrea Shalal, version française Etienne Breban et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)