Trump dit que les candidats à la présidence de la Fed sont excellents, jusqu'à ce qu'ils obtiennent le poste
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré que toutes les personnes qu'il a interviewées pour le poste de président de la Fed étaient excellentes, mais il a ajouté que le problème était qu'elles changeaient une fois qu'elles avaient obtenu le poste.

Il a également déclaré qu'il annoncerait bientôt le nom du nouveau président de la Fed.

