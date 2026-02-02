Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Trump dit que l'enquête sur Powell devrait être menée jusqu'au bout
information fournie par Reuters•02/02/2026 à 22:45
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage
automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à
l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain
Donald Trump a déclaré lundi que l'enquête sur le président de
la Réserve fédérale Jerome Powell devrait être menée jusqu'au
bout.
