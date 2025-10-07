Trump dit que des programmes gouvernementaux et des emplois seront supprimés dans le cadre du shutdown

Le président Donald Trump a déclaré mardi que son administration prévoit de supprimer un certain nombre de programmes gouvernementaux en raison de la fermeture en cours, ajoutant qu'il fournirait des détails sur les suppressions d'emplois dans les quatre ou cinq prochains jours.