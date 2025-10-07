 Aller au contenu principal
Trump dit que des programmes gouvernementaux et des emplois seront supprimés dans le cadre du shutdown
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré mardi que son administration prévoit de supprimer un certain nombre de programmes gouvernementaux en raison de la fermeture en cours, ajoutant qu'il fournirait des détails sur les suppressions d'emplois dans les quatre ou cinq prochains jours.

    Il va obtenir ces crédits sinon les démocrates seront les coupables de ces milliers de licenciements, il a encore bien joué

