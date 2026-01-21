 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump dit qu'il pourrait n'y avoir qu'un seul candidat à la tête de la Fed
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu'il était proche de choisir le nouveau président de la Réserve fédérale, ajoutant qu'il aimait l'idée de maintenir le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, à son poste actuel.

"Nous ne sommes plus que trois, mais nous ne sommes plus que deux. Et je peux probablement vous dire que nous en sommes à peut-être un dans mon esprit", a-t-il déclaré à CNBC à Davos, lorsqu'on lui a demandé qui remplacerait l'actuel président Jerome Powell, que M. Trump a dénoncé à plusieurs reprises.

Banques centrales
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank