Trump dit qu'il pourrait n'y avoir qu'un seul candidat à la tête de la Fed

Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu'il était proche de choisir le nouveau président de la Réserve fédérale, ajoutant qu'il aimait l'idée de maintenir le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, à son poste actuel.

"Nous ne sommes plus que trois, mais nous ne sommes plus que deux. Et je peux probablement vous dire que nous en sommes à peut-être un dans mon esprit", a-t-il déclaré à CNBC à Davos, lorsqu'on lui a demandé qui remplacerait l'actuel président Jerome Powell, que M. Trump a dénoncé à plusieurs reprises.