Trump dit qu'il n'y a "pas beaucoup" de doutes sur la baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'y avait "pas beaucoup" de doutes quant à une baisse des taux d'intérêt et que son choix pour le nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, avait obtenu le poste parce qu'il avait compris que Donald Trump voulait des taux d'intérêt plus bas.

