Trump dit qu'il limogera Lisa Cook, gouverneure de la Fed, si elle ne démissionne pas

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il limogerait Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), si elle ne présentait pas sa démission, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

"Je la renverrai si elle ne démissionne pas", a déclaré Donald Trump aux journalistes lors d'une visite dans un musée de Washington.

Le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, un allié de Donald Trump, a déclaré mercredi que Lisa Cook avait menti sur sa déclaration de résidence principale, le locataire de la Maison blanche ayant ensuite appelé la membre de la Fed à démissionner.

Bill Pulte reproche à Lisa Cook, nommée durant le mandat de Joe Biden, d'avoir déclaré son appartement en dehors de l'Etat du Michigan comme résidence principale, deux semaines après avoir contracté un emprunt immobilier pour sa maison située elle dans l'Etat, qu'elle avait également déclarée comme résidence principale.

(Rédigé par Andrea Shalal ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)