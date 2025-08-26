 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump dit qu'il a quelqu'un en tête pour remplacer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait quelqu'un en tête pour remplacer Lisa Cook, qu'il cherche à démettre de ses fonctions de gouverneure de la Réserve fédérale.

"Je pense que nous avons de très bonnes personnes vers lesquelles nous nous tournons. Je pense que j'ai peut-être, dans mon esprit, quelqu'un", a déclaré Donald Trump lors d'une réunion du conseil des ministres. "Nous avons affaire à un grand nombre de personnes qui seront impliquées dans cette décision."

Banques centrales
Donald Trump
