Trump dit qu'il a quelqu'un en tête pour remplacer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait quelqu'un en tête pour remplacer Lisa Cook, qu'il cherche à démettre de ses fonctions de gouverneure de la Réserve fédérale.

"Je pense que nous avons de très bonnes personnes vers lesquelles nous nous tournons. Je pense que j'ai peut-être, dans mon esprit, quelqu'un", a déclaré Donald Trump lors d'une réunion du conseil des ministres. "Nous avons affaire à un grand nombre de personnes qui seront impliquées dans cette décision."