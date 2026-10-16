Trump dit parler de dénucléarisation avec la Russie et la Chine

WASHINGTON, 15 octobre - Le président américain Donald Trump a dit jeudi que Washington tenait des discussions avec Moscou et Pékin visant à parvenir à la dénucléarisation des trois pays.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Russie est le pays qui possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires en stock, suivie par les Etats-Unis et la Chine. Les Etats-Unis devancent toutefois la Russie en termes de nombre d'ogives déployées.

Lors d'une interview avec Newsmax, Donald Trump a dit s'attendre à ce que la Chine "rattrape" les Etats-Unis dans les cinq prochaines années.

"Tout cela est bien dommage, car j'aimerais vraiment dénucléariser si possible. Nous parlons de cela avec la Russie et nous parlons avec la Chine de cette dénucléarisation", a-t-il dit.

Ces déclarations interviennent alors que le traité bilatéral New Start limitant les arsenaux nucléaires conclu entre Moscou et Washington a expiré plus tôt cette année.

(Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)