Trump dit ne pas être totalement en accord avec Netanyahu sur la Cisjordanie

Le président américain Donald Trump a dit lundi n'être pas entièrement en accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur le dossier de la Cisjordanie, sans toutefois préciser les points de friction.

Lors d'un point de presse organisé dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, le locataire de la Maison blanche a été prié de dire s'il avait un message à transmettre au chef du gouvernement israélien au sujet de la Cisjordanie et s'il redoutait que l'offensive des colons sur ce territoire occupé par l'Etat hébreu ne compromette l'actuel processus de paix.

"Nous avons eu une discussion, une grande discussion depuis longtemps sur la Cisjordanie. Je ne dirais pas que nous sommes d'accord à 100% sur la Cisjordanie, mais nous parviendrons à une conclusion sur la Cisjordanie", a déclaré Donald Trump.

Concernant la Syrie, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël tenait à assurer une frontière pacifique avec son voisin, tandis que le président américain s'est dit certain que les dirigeants israéliens et syriens s'entendraient bien.

"Notre intérêt est d'avoir une frontière pacifique avec la Syrie", a-t-il dit.

Donald Trump, de son côté, a déclaré avoir conclu un accord avec Benjamin Netanyahu sur la Syrie.

"Je suis certain qu'Israël et lui (le président syrien Ahmed al Charaa) s'entendront bien. Je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas", a-t-il dit.

S'agissant de l'Iran, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis pourraient apporter leur soutien à une nouvelle frappe d'envergure contre Téhéran si le pays relançait ses programmes de missiles balistiques ou d'armes nucléaires.

Il a par ailleurs averti que le Hamas palestinien, soutenu par l'Iran, pourrait encourir de graves conséquences s'il ne désarmait pas.

"J'ai lu qu'ils renforcent leur arsenal et qu'ils accumulent d'autres équipements, et si c'est le cas, ils n'utilisent pas les sites que nous avons détruits, mais peut-être d'autres sites", a déclaré Donald Trump.

"Nous savons exactement où ils vont, ce qu'ils font, et j'espère qu'ils ne font pas cela car nous ne voulons pas gaspiller du carburant avec un B-2", a-t-il ajouté, en référence au bombardier utilisé lors de la précédente frappe américaine. "Le trajet aller-retour dure 37 heures. Je ne veux pas gaspiller autant de carburant", a-t-il ajouté.

L'Iran, qui a mené une offensive de 12 jours contre Israël en juin, a déclaré la semaine dernière avoir procédé à des exercices de missiles.

(Reportage Andrea Shalal à Palm Beach, en Floride, et Kanishka Singh à Washington; avec la contribution de Trevor Hunnicut, Simon Lewis et Gram Slattery; version française Claude Chendjou)