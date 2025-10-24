Trump dit mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada

Donald Trump a annoncé jeudi soir que toutes les négociations commerciales avec le Canada étaient abandonnées à la suite de ce que le président américain a dénoncé comme une publicité frauduleuse dans laquelle l'ex-locataire de la Maison blanche Ronald Reagan critique les politiques de droits de douane.

"Sur la base de leur comportement scandaleux, je déclare closes toutes les négociations commerciales avec le Canada", a écrit le président républicain des Etats-Unis, en utilisant des lettres majuscules, sur son réseau social Truth.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre de la province canadienne de l'Ontario a déclaré que la publicité anti-droits de douane avait attiré l'attention de Donald Trump. "J'ai entendu dire que le président Trump a entendu notre publicité", a déclaré Doug Ford. "Il n'a pas dû être très content".

La publicité montre Ronald Reagan, également républicain, critiquer les surtaxes sur les importations étrangères, déclarant que celles-ci provoquent des pertes d'emploi et des guerres commerciales.

S'exprimant jeudi devant la presse, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'Ottawa ne permettrait pas aux Etats-Unis de disposer d'un accès déloyal au marché canadien si les négociations menées avec Washington pour différends accords commerciaux n'aboutissaient pas.

Donald Trump a imposé des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile canadiens, provoquant des représailles de la part du Canada.

Les deux pays négociaient depuis des semaines un potentiel accord sur l'acier et l'aluminium.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)