Trump dit avoir "réussi" un nouvel examen cognitif

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré samedi avoir "tout juste terminé" un examen médical au centre médical militaire Walter Reed, en référence à un bilan de santé subi fin mai et à l'issue duquel la Maison blanche avait affirmé qu'il était en excellente santé.

"Je viens de terminer un examen médical parfait à Walter Reed, je le fais tous les six mois, et j'ai demandé un nouveau test cognitif, le seul président à le faire, trois fois, et je les ai tous réussis — j'ai répondu correctement à toutes les questions", a écrit Donald Trump, qui a eu 80 ans en juin, sur les réseaux sociaux.

La Maison blanche a précisé que le président faisait référence à l'examen réalisé en mai.

Le dirigeant a tenu ces propos dans un message visant la journaliste du New York Times Maggie Haberman et son collègue Jonathan Swan, auteurs d'un livre récent consacré au retour au pouvoir de Donald Trump, qui a suscité un large écho.

L'ouvrage de Maggie Haberman et Jonathan Swan, intitulé "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump", évoque les inquiétudes de certains conseillers de la Maison blanche concernant l'âge, l'endurance et la condition physique du président.

Âgé de 80 ans, Donald Trump est désormais personne la plus âgée à exercer la fonction de président des États-Unis. Les interrogations sur la santé et les capacités cognitives des dirigeants âgés sont devenues un sujet récurrent à Washington après les préoccupations relatives à l'état cognitif de l'ancien président Joe Biden, qui l'ont conduit à renoncer à sa campagne de réélection en 2024.

Donald Trump met régulièrement en avant ses performances lors de tests cognitifs, affirmant les avoir passés à plusieurs reprises avec des scores parfaits.

(Ismail Shakil et Jarrett Renshaw; version française Nicolas Delame)