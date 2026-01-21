Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Trump dit avoir menacé Macron de nouvelles surtaxes en raison du prix des médicaments
information fournie par Reuters•21/01/2026 à 15:50
Donald Trump a
déclaré mercredi, dans un discours prononcé au Forum économique
mondial de Davos, avoir menacé le président français Emmanuel
Macron de droits de douane supplémentaires, évoquant des
négociations sur le prix des médicaments.
(Version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
