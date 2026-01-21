Trump dit avoir menacé Macron de nouvelles surtaxes en raison du prix des médicaments

56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
Donald Trump a déclaré mercredi, dans un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, avoir menacé le président français Emmanuel Macron de droits de douane supplémentaires, évoquant des négociations sur le prix des médicaments.
(Version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
