Trump dit avoir menacé Macron de nouvelles surtaxes en raison du prix des médicaments
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:56

56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos

Donald Trump a ‌déclaré mercredi, dans ​un discours ⁠prononcé au Forum économique ⁠mondial ‍de ⁠Davos, avoir menacé le ​président français Emmanuel ⁠Macron ​de droits de ​douane ​supplémentaires, évoquant ​des ⁠négociations sur le prix ‌des médicaments.

(Version française Blandine Hénault, édité par Kate ‌Entringer)

Emmanuel Macron
Donald Trump
12 commentaires

  • 17:24

    Ce que recherche Trump c'est de rendre invisible le fait que leur système de santé et leurs prix soient trop chers en obligeant d'autres à augmenter les prix. Il me semble que les médicaments ne viennent pas majoritairement des USA. Pour le coup, c'est la France qui fait des deals.

