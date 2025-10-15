Trump dit avoir autorisé la CIA à intervenir au Venezuela

Donald Trump a confirmé mercredi avoir autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela.

Le président américain a refusé de dire si la CIA avait le feu vert pour tuer son homologue vénézuélien Nicolas Maduro.

Donald Trump répondait aux questions de journalistes au sujet d'un article du New York Times ayant le premier fait état de cette directive classée en s'appuyant sur les témoignages de plusieurs responsables américains.

Il accuse le Venezuela de laisser prospérer le trafic de drogue en direction des Etats-Unis.

(Nandita Bose et Jarrett Renshaw, version française Bertrand Boucey)