Trump dit à Hassett qu'il pourrait vouloir le garder à la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Trump et de Hassett sur la Fed dans les paragraphes 4 à 10) par Trevor Hunnicutt et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a fait l'éloge vendredi de son conseiller économique Kevin Hassett lors d'un événement à la Maison Blanche et a déclaré qu'il pourrait vouloir le maintenir dans ses fonctions actuelles, alors que le président réfléchit à son candidat pour le poste de président de la Réserve fédérale.

"Je vois que Kevin est dans l'assistance, et je veux juste vous remercier. Vous avez été fantastique à la télévision aujourd'hui. En fait, je veux que vous restiez là où vous êtes, si vous voulez connaître la vérité", a déclaré Trump.

"Kevin Hassett est tellement bon. Je me dis: 'Attendez une minute, si je le déplace - ces gars de la Fed, en tout cas celui que nous avons maintenant, ne parlent pas beaucoup'. Je vous perdrais. C'est une préoccupation sérieuse pour moi", a déclaré Trump lors de l'événement.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Hassett a abordé l'enquête ouverte par le ministère de la Justice sur le président de la Fed, Jerome Powell, au sujet des dépassements de coûts d'un projet de 2,5 milliards de dollars visant à rénover deux bâtiments historiques au siège de la Fed à Washington. Powell a nié avoir commis des actes répréhensibles et plusieurs sénateurs américains républicains se sont joints à des responsables économiques étrangers, des investisseurs et d'anciens fonctionnaires du gouvernement américain des deux partis politiques pour critiquer l'enquête, estimant qu'elle politise la prise de décision politique sensible .

"Jay est un homme bon - je pense qu'il n'y a rien à voir ici, que les dépassements de coûts sont liés à des choses comme l'amiante, comme il le dit. Mais j'aurais aimé qu'ils soient plus transparents", a déclaré Hassett lors d'une interview accordée vendredi à l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business Network. Dans une interview accordée à Reuters mercredi, Trump a déclaré qu'il n'a pas l'intention de limoger Powell de la Fed.

Dans cette interview, Trump a laissé entendre qu'il était enclin à nommer Hassett ou l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh.

"Les deux Kevin sont très bons", a déclaré Trump à Reuters. "Il y a d'autres personnes très compétentes, mais je ferai une annonce dans les deux semaines à venir."

Trump a réitéré ses louanges à l'égard de Hassett lors de l'événement organisé vendredi à la Maison Blanche.

"Vous avez été incroyable. Nous ne voulons pas le perdre, Susie, mais nous verrons comment les choses se passent", a déclaré Trump, en faisant référence à son chef de cabinet à la Maison Blanche, Susie Wiles.