Trump disserte sur le bassin réfléchissant de Washington à la veille des midterms

Donald Trump a consacré lundi sa dernière déclaration publique à la veille des élections de mi-mandat à vanter les travaux de rénovation du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial à Washington.

Alors que les démocrates se déchirent après le ralliement de Haley Stevens, qui a perdu la primaire démocrate pour le poste de sénateur du Michigan face à Abdul El-Sayed, au candidat républicain Mike Rogers, le locataire de la Maison blanche a préféré parler à la presse d'un projet qui l'obsède depuis des mois.

Donald Trump a passé plus de 20 minutes à évoquer les canalisations, les joints, le calfeutrage, le resurfaçage du granit, les algues et les fuites qui ont provoqué le retard de la réouverture du bassin réfléchissant de Washington.

"Quelqu'un a-t-il ces photos pour moi?", a-t-il demandé à ses collaborateurs avant de montrer des illustrations des "kilomètres de joints" qui ont été remplacés.

"Nous avons beaucoup de grands projets prévus pour Washington, et je pourrais parler du pays tout entier, mais vous n’avez pas assez de temps pour cela”, a poursuivi Donald Trump, évoquant la pelouse de la Maison Blanche, son nouvel héliport Marine One, un parcours de golf et l'arc de triomphe qu'il veut faire construire dans la capitale des États-Unis.

Interrogé sur les midterms, il a seulement déclaré : "Lorsque vous voterez, souvenez-vous qu'on ne peut pas laisser un parti qui déteste l'Amérique gouverner le peuple qui a bâti notre pays."

Les démocrates paraissent bien placés pour prendre mardi le contrôle de la Chambre des représentants et rêvent de créer la surprise dans des États traditionnellement républicains comme le Texas pour décrocher une courte majorité au Sénat, ce qui limiterait la marge de manoeuvre de Donald Trump pendant ses deux dernières années de mandat.

(Reportage de Nathan Layne et Nandita Bose ; version française Tangi Salaün)