Trump dévoile un plan de $200 mds d'investissements de la Corée du Sud aux Etats-Unis

par Jarrett Renshaw, Gram Slattery et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un plan qui verrait la Corée du Sud investir 200 milliards de dollars (176,5 milliards d'euros) dans des projets américains.

"Grâce aux accords que mon administration a conclu avec la république de Corée, ils investiront jusqu'à 200 milliards de dollars", a dit le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump a indiqué que la construction de huit grandes centrales nucléaires, d'un pipeline pour acheminer du gaz naturel liquéfié (GNL) en Alaska, et d'une centrale à gaz au Texas.

Un montant de 54 milliards de dollars sera investi dans le projet de GNL en Alaska, qui prévoit la construction d'un pipeline de 1.299 kilomètres qui permettrait au gaz d'être acheminé en Asie.

Donald Trump a souvent vanté le projet comme un moyen d'étendre les exportations énergétiques américaines et de renforcer les liens avec les alliés des Etats-Unis dans la région.

Le projet a toutefois fait face à des années d'incertitude en raison de questions relatives à son coût, son financement et sa viabilité.

Les fonds investis par la Corée du Sud pourrait représenter une source de financement, mais Séoul a prévenu par le passé que les investissements faits dans le cadre de l'accord conclu avec Washington devraient répondre à des critères de viabilité commerciale.

Le ministre sud-coréen de l'Industrie a déclaré la semaine dernière que le premier projet sélectionné dans le cadre de l'accord était la centrale à gaz d'une capacité de plus de 6 gigawatts à Encinal, au Texas.

(Avec Heejin Kim; version française Camille Raynaud)